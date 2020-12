Feyenoorder Haps terug op trainingsveld

Ridgeciano Haps heeft de training bij Feyenoord hervat. De linkerverdediger ontbrak ruim een maand. Feyenoord noemde de reden niet en Haps laat dat zelf ook in het midden.

“Het gaat goed met me. Ik ben blij dat ik weer op de club kan zijn”, aldus Haps. “De club heeft al gemeld dat mijn afwezigheid te maken had met medische redenen. Daar wil ik het graag bij laten en ik hoop dat iedereen dat respecteert. Ik ben in ieder geval erg blij dat ik weer onderdeel van het team ben.”

Met een individueel programma werkt Haps aan zijn fitheid. Zijn laatste competitiewedstrijd was op 8 november tegen FC Groningen. Haps scoorde dit seizoen in zeven wedstrijden drie keer.