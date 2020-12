Formule 1-team AlphaTauri bevestigt komst Japanner Tsunoda

Voor het eerst sinds 2014 komt volgend jaar weer een Japanner uit in de Formule 1. Renstal AlphaTauri bevestigde woensdag de komst van Yuki Tsunoda. De 20-jarige coureur werd dit jaar derde in het kampioenschap van de Formule 2 en werd door teambaas Franz Tost van het zusterteam van Red Bull al gezien als de droomkandidaat om de Rus Danill Kviat op te volgen. Tsunoda wordt de teamgenoot van de 24-jarige Fransman Pierre Gasly.

Tsunoda voldeed aan de eisen om de overstap naar de hoogste autosportklasse te maken. Eerst reed hij al ruim 300 kilometer in een Formule 1-bolide op het circuit van Imola. Daarna moest hij nog bij de beste vier eindigen in het kampioenschap van de Formule 2, de talentklasse. Met zijn derde zege van het seizoen in de GP van Sakhir verzekerde hij zich op 5 december al van een klassering in de top 4. Daarmee haalde hij een zogenoemde superlicentie binnen. Dinsdag kwam hij in Abu Dhabi nog de baan op in de zogenoemde Young Driver Test.

Kamui Kobayashi was in 2014 de laatste Japanner die in de Formule 1 uitkwam. “Zoals voor de meeste rijders is het voor mij ook altijd het doel geweest om in de Formule 1 uit te komen. Ik ben dan ook zeer gelukkig”, liet Tsunoda, die ook deel uitmaakte van het opleidingsteam van Red Bull, via zijn nieuwe team weten. “Ik realiseer me dat ik volgend jaar de hoop ben van vele Japanse Formule 1-fans en ik ga ook voor hen mijn best doen.”

“Red Bull volgt de ontwikkeling van Yuki als rijder al een tijdje en ik weet zeker dat hij een aanwinst is voor ons team”, zei teambaas Tost, die ook bij de testritten in Abu Dhabi bevestiging zag. “Hij is klaar voor de overstap naar de Formule 1.”

AlphaTauri werd het afgelopen jaar zevende in het klassement voor constructeurs en boekte met Gasly in de Grote Prijs van Italiƫ een verrassende overwinning.