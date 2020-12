Geen NK badminton begin 2021

De NK badminton gaan volgend jaar niet door. De nationale titelstrijd zou van 5 tot en met 7 februari gehouden worden in Almere.

“Met het ingaan van de nieuwe lockdown is het aannemelijk dat we in februari 2021 ook geen toestemming krijgen van de overheid voor het organiseren van een NK”, aldus de organisatie. “Badminton Nederland heeft overwogen om de nationale titelstrijd later in het jaar te organiseren. Echter is dit gezien de normaal gesproken volle badmintonkalender geen optie.”

Bij de mannen ging de titel begin dit jaar naar Mark Caljouw, bij de vrouwen naar Soraya de Visch Eijbergen.