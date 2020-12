KNLTB heeft ook nog geen duidelijkheid over start tennisseizoen

De KNLTB heeft ook nog altijd geen duidelijkheid over de start van het nieuwe tennisseizoen. De beste tennissers weten, zo meent technisch directeur Jacco Eltingh, twee weken voor de beoogde start nog niet waar ze aan toe zijn.

Momenteel vinden in Amstelveen de NK tennis plaats, bedoeld om de beste tennissers van Nederland voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Maar waar dat seizoen straks aanvangt, is nog steeds een vraagteken.

Het heeft er alle schijn van dat het kwalificatietoernooi voor de Australian Open niet in Melbourne, maar in Dubai gaat worden gespeeld. “Ik heb wel contact met de toernooidirecteur, maar het is niet zo dat hij me zoiets mededeelt”, aldus Eltingh. “Ik lees ook de nieuwsberichten en zie ook elke keer wat nieuws. Maar mijn informatie is voor 90 procent hetzelfde als die in de media. Maar zoals ik het heb begrepen vinden de kwalificaties inderdaad plaats in Dubai.”

In totaal doen er zeven Nederlanders mee aan het kwalificatietoernooi van de Australian Open, Arantxa Rus is door de absentie van Kiki Bertens (achillespeesblessure) de enige die tot het hoofdtoernooi is toegelaten. “Voor hen is het net zo raar, want over een paar weken begint het seizoen, maar ze weten eigenlijk nog niks officieels”, aldus Paul Haarhuis, Daviscup-captain en uittredende captain van de tennissters.

“Ik verwacht dat de spelers rond 4 januari naar Dubai gaan, daar gaan trainen en diegenen die zich kwalificeren afreizen naar AustraliĆ«.”

De rommelige aanloop naar het seizoen is verre van ideaal, aldus Eltingh. “Het is schipperen voor iedereen. Hoe moet je bijvoorbeeld periodiseren en wanneer moet je je rust pakken? En wat te denken van de prijzen van de vliegtickets. Dit heeft een enorme impact op de profs en hun begeleiding.”

Bijkomstig nadeel is dat de trainingsmogelijkheden na de lockdown aanzienlijk kleiner zijn geworden. Het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen is in tegenstelling tot de andere tennishallen wel open en de animo is groot. Echter vinden op het NTC deze week de NK plaats, waardoor er nauwelijks trainingsmogelijkheden zijn.

“Ik had toevallig woensdagochtend contact met Remko de Rijke, de man van Kiki Bertens, en hij vroeg me wat de mogelijkheden zijn”, aldus Eltingh. “Het lijkt er nu op dat zij rond de jaarwisseling weer haar eerste ballen wil gaan slaan. De komende twee weken staan in het teken van fysieke training en hersteloefeningen. Het NTC is tijdens de lockdown een goede plek voor haar.”