Volleybalbond Nevobo ziet hoofdsponsors vertrekken

De Nederlandse volleybalbond, Nevobo, ziet twee belangrijke hoofdsponsors na dit jaar de samenwerking beëindigen. Het gaat om Ilionx en DELA. Ilionx ondersteunde het Nederlandse vrouwenteam, DELA was een belangrijke sponsor in het beachvolleybal.

Ilionx was sinds eind 2015 aan de bond verbonden, uitvaartverzekeraar en -verzorger DELA was sinds 2017 betrokken bij het beachvolleybal. DELA was onder meer naamgever van diverse grote toernooien als het DELA Beach Open in Den Haag, het World Tour-toernooi dat werd gespeeld bij Sportcampus Zuiderpark.

Ilionx en de staf van de volleybalsters van Oranje werkten de afgelopen jaren gezamenlijk aan innovaties op het gebied van datagebruik in het volleybal. Die werkzaamheden worden wel voortgezet.