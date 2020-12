Zonneveld tijdens debuut op WK darts direct uitgeschakeld

Niels Zonneveld is tijdens zijn debuut op het wereldkampioenschap darts in Londen direct uitgeschakeld. De 22-jarige Zonneveld leed een kansloze 3-0 nederlaag tegen de Ier William O’Connor in het Londense Alexandra Palace.

Zonneveld wilde vooraf minimaal twee partijen winnen om zijn PDC-tourkaart te behouden, maar is in die missie niet geslaagd. In januari meldt Zonneveld zich weer bij de Q-School om zich opnieuw te kwalificeren voor het hoogste niveau.

De 34-jarige O’Connor is de nummer 36 van de wereldranglijst, en stond drie keer eerder op het PDC WK. De Ier won alle drie de sets met 3-1 in legs.

Michael van Gerwen, een van de favorieten voor de eindzege, komt zaterdag in actie.