Lewandowski FIFA-wereldvoetballer van het jaar

Aanvaller Robert Lewandowski van Bayern München is voor de eerste keer in zijn loopbaan uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar. De 32-jarige Poolse topscorer versloeg in de jaarlijkse uitverkiezing de vaste ‘klanten’ Cristiano Ronaldo (Juventus) en Lionel Messi (Barcelona).

Lewandowski kreeg van een jury van bondscoaches, aanvoerders van de nationale ploegen, journalisten en fans de meeste stemmen. Bij de vrouwen ging de onderscheiding voor de beste speelster van het jaar naar de Engelse international Lucy Bronze, die in september van dit jaar Olympique Lyon verruilde voor Manchester City.

Messi won de FIFA-prijs zes keer, Ronaldo vijf keer. Virgil van Dijk (Liverpool) behoorde dit jaar opnieuw tot de beste elf genomineerden, maar de aanvoerder van Oranje viel af voor de laatste drie. Vorig jaar eindigde Van Dijk als tweede achter Messi.

Lewandowski, die met Bayern München in Duitsland de ‘dubbel’ pakte en de Champions League won, was vooraf de grote favoriet. Hij werd eerder dit jaar al uitgeroepen tot voetballer van het jaar in Duitsland en Europa. “Hij is momenteel de meest complete speler op deze planeet”, zei de Duitse oud-international Lothar Matthäus, zelf oud-wereldvoetballer van het jaar (1991), onlangs over hem.

Lewandowski was in het afgelopen seizoen in de Bundesliga met 34 treffers topscorer. Ook in de Champions League was hij met vijftien doelpunten de beste afmaker. De trefzekere Pool scoorde afgelopen woensdag nog twee keer in de thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg (2-1). Daarmee bracht Lewandowski zijn totaal in de Bundesliga op 251 goals.

“Je moet waarschijnlijk altijd solistisch zijn ingesteld om je Torinstinct te behouden”, verklaarde hij zijn immer aanwezige scoringsdrift. “Minder zelfzuchtig worden, zou voor mij niet goed zijn. Ik blijf de voorkeur geven aan een beetje egoïsme.”

Het FIFA-gala The Best werd vanwege de coronacrisis online gehouden. Oud-international Ruud Gullit presenteerde het prijzenfestival samen met de Engelse sportjournaliste Reshmin Chowdhury vanuit het hoofdkantoor van de FIFA in Zürich. Lewandowski ontving de trofee nog wel persoonlijk uit handen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die op geheime missie naar München was gereisd.