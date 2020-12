ManUnited verslaat hekkensluiter Sheffield United moeizaam

Manchester United heeft zich in de Premier League net niet laten verrassen door hekkensluiter Sheffield United. Het duel in Sheffield eindigde in 2-3. Voor de bezoekers kwamen Marcus Rashford (twee) en Anthony Martial tot scoren.

Namens de thuisclub had David McGoldrick de score in de 5e minuut geopend. De Ierse spits zorgde in de 87e minuut ook nog voor 2-3, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor het dappere Sheffield.

Bij ManUnited viel oud-Ajacied Donny van de Beek in de tachtigste minuut in. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer klom naar de zesde plaats, met 5 punten minder en een wedstrijd minder gespeeld dan koploper Liverpool. Sheffield United staat troosteloos onderaan met nog maar 1 punt.