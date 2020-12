Nederlandse records op kortebaan voor Kamminga en estafettemannen

Zwemmer Arno Kamminga heeft bij wedstrijden op de kortebaan in het Sloterparkbad in Amsterdam zijn Nederlands record op de 200 meter schoolslag verbeterd. De 25-jarige schoolslagspecialist zwemmer zette met 2.01,43 zijn record fors scherper. Op de EK kortebaan in Glasgow vorig jaar kwam hij nog tot 2.02,36.

“Het is altijd lekker om na de lange baan bij de Rotterdam Qualification Meet twee weken geleden weer wedstrijden te zwemmen op het korte bad van 25 meter”, zei Kamminga. “De race zelf was ontspannen en ik wist dat ik hard kon na de 2.06 in Rotterdam. En 2.01 is natuurlijk een geweldige tijd.” Het wereldrecord op de 200 meter kortebaan staat op naam van de Rus Kirill Prigoda op 2.00,16.

De estafetteploeg op de 4×50 meter vrije slag verbeterde het Nederlands record naar 1.24,43. De nieuwe toptijd werd gezwommen door Jesse Puts, Ties Elzerman, Kenzo Simons en Thom de Boer.