Sportclubs uit topcompetities worstelen met strenge regels

Sportclubs uit heel wat Nederlandse topcompetities mogen weer in groepsverband trainen, maar daar wordt vooralsnog weinig gebruik van gemaakt. De meeste sportbonden zijn nog bezig om hun protocollen zo goed mogelijk op te stellen. Ze moeten er onder meer voor zorgen dat de sporters regelmatig getest worden op het coronavirus.

Voor vrijwel iedereen kwam het vorige week als een verrassing dat het kabinet toestemming gaf om de topcompetities in zestien sporten per 17 december te hervatten. Sportkoepel NOC*NSF heeft de betrokken bonden duidelijk gewezen op de voorbeeldfunctie die ze nu hebben richting de samenleving, zeker nu het kabinet deze week besloot om weer een strenge lockdown in te voeren.

De organisatie van de Dutch Basketball League (DBL) heeft het protocol klaar en ook het testen van de spelers is begonnen. De meeste clubs uit de hoogste basketbalcompetitie maakten donderdag direct van de mogelijkheid gebruik om weer te gaan trainen in groepsverband. “De rest volgt de komende dagen”, zegt voorzitter Ramses Braakman van de DBL. De competitie wordt op 16 januari hervat, tegelijk met de Korfbal League. “Natuurlijk begrijpen we de huiver voor het besmettingsgevaar, maar het is met reden dat de topcompetities door mogen gaan. Juist in deze competities is het mogelijk met strenge regels te werken”, zegt directeur Kees Rodenburg van korfbalbond KNKV.

Hockeybond KNHB heeft nog geen datum voor hervatting van de hoofdklasse, maar mikt op eind januari. Het protocol is klaar, nu moeten de clubs eerst hun spelers testen. “Verenigingen melden zich bij ons aan als ze weer gaan beginnen met trainen. We hebben niet het idee dat het al storm loopt”, zegt een woordvoerster van de KNHB. Uit de hoogste volleybalcompetitie hebben enkele clubs donderdag de groepstraining weer opgepakt. De competitie wordt op korte termijn hervat.

Voor veel clubs en bonden is het inkopen van coronatests een flinke investering. NOC*NSF probeert dat collectief te gaan doen, zodat de kosten beperkt blijven. De waterpoloteams uit de eredivisie moeten voorlopig afwachten. Het kabinet besloot deze week om alle binnensportlocaties, waaronder zwembaden, te sluiten. Het is een complicerende factor voor de waterpoloclubs, die afhankelijk zijn van de bereidheid van zwembadeigenaren om de deuren voor hen toch te openen. Zwembond KNZB hoopt dat in februari, in aanloop naar de olympische kwalificatietoernooien voor de nationale teams, de competitie hervat kan worden.