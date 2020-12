Van Aert krijgt Kristallen Fiets als wielrenner van het jaar

Wout van Aert heeft de Kristallen Fiets gekregen, de trofee voor de wielrenner van het jaar in België. De 26-jarige renner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma volgt Remco Evenepoel op als winnaar van de verkiezing die wordt georganiseerd door de krant Het Laatste Nieuws.

Van Aert won dit jaar onder meer Strade Bianche, Milaan-Sanremo en twee etappes in de Tour de France. Bij de WK in Italië pakte de Belg zilver op de tijdrit en in de wegwedstrijd; in de Ronde van Vlaanderen werd hij in de sprint om de zege geklopt door Mathieu van der Poel.

Van Aert kreeg 1076 punten van een vakjury, bestaande uit oud-winnaars van de prijs, wielerjournalisten, bondscoaches en wielercoryfeeën. Evenepoel eindigde als tweede met 828 punten. De 20-jarige Belg won dit jaar alle etappekoersen waaraan hij meedeed, tot een val in de Ronde van Lombardije in augustus een einde maakte aan zijn seizoen.

“Het werd een heel bijzonder jaar en dus komt deze trofee voor mijzelf niet als een complete verrassing”, zegt Van Aert. “Maar dat maakt het er uiteraard niet minder mooi op. Zeker omdat het mijn eerste Kristallen Fiets is.”