Verdediger Van Dijk ook in 2020 gekozen in FIFA-wereldelftal

Virgil van Dijk heeft opnieuw een plaats gekregen in het wereldelftal van het jaar. De verdediger van Liverpool en aanvoerder van Oranje is de enige Nederlander in het keurkorps, dat bij het FIFA-gala The Best in Zürich via een livestream werd bekendgemaakt.

Matthijs de Ligt (Juventus) en Frenkie de Jong (FC Barcelona) behoorden ook dit jaar tot de voorselectie, maar haalden het beste elftal deze keer niet. Vorig jaar hadden Van Dijk, De Ligt en De Jong namens Oranje gezamenlijk een plek in het beste elftal van het jaar.

Alle profvoetballers ter wereld konden hun stem uitbrengen op de genomineerden.

Het FIFA-wereldteam van 2020: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies, Kevin de Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo.