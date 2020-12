Wiegman hoort in quarantaine dat ze de beste coach is

Voor bondscoach Sarina Wiegman van de Nederlandse voetbalsters kwam de prijs voor beste coach van een vrouwenploeg in 2020 als een verrassing. Ze volgde het online-gala van de mondiale federatie FIFA vanuit haar kantoortje in haar nieuwe huis. “Ik kon niet naar Zeist gaan, want ik zit in quarantaine. Eigenlijk past dat precies in dit hele jaar”, zei Wiegman.

Een van haar dochters heeft positief getest op het coronavirus. “Gelukkig is ze niet heel erg ziek. We moeten met het hele gezin even thuisblijven. Zoals eigenlijk heel Nederland weer thuis zit”, aldus Wiegman.

De 51-jarige bondscoach van de ‘Leeuwinnen’ ontving de FIFA-prijs al voor de tweede keer. In 2017, nadat ze met Oranje de Europese titel had gepakt, werd ze ook gekozen tot beste coach ter wereld in het vrouwenvoetbal. Wiegman plaatste zich dit jaar met de voetbalsters ongeslagen voor het EK in Engeland.

“Het was een heel gek jaar vanwege de pandemie. Ons eindtoernooi, de Olympische Spelen, ging niet door. Deze award wordt vaak gekoppeld aan het winnen van een prijs, daarom dacht ik dat de trainer van Lyon zou winnen, zij hebben de Champions League gewonnen”, zei Wiegman, die zelf ook de Fransman Jean-Luc Vasseur van Lyon bovenaan het lijstje zette dat ze inleverde bij de FIFA. “Maar goed, het is lastig vergelijken. Wij hebben met de nationale ploeg een goede EK-kwalificatie gehad. Het lijkt nu allemaal heel makkelijk te gaan voor ons, maar een jaar of vier terug ging dat helemaal niet zo eenvoudig. Voor veel mensen is het nog steeds een verrassing dat we zoveel winnen. Ik ben heel blij met deze waardering.”

De bondscoaches, aanvoerders van de nationale ploegen en fans gaven allemaal de meeste punten aan Wiegman. Vasseur kreeg de meeste punten van de media. “Ik besef heel goed dat het niet normaal is dat ik deze prijs weer krijg. Zonder het team om je heen en de mensen met wie je samenwerkt, ben je nergens en kan je niet presteren. Ik heb heel goede mensen om me heen en voel me bevoorrecht dat ik daar richting aan mag geven.”