Wiegman opnieuw gekozen tot beste coach van de wereld

Bondscoach Sarina Wiegman van de Nederlandse voetbalsters heeft voor de tweede keer de prijs voor de beste coach van een vrouwenteam in ontvangst mogen nemen. De 51-jarige trainster kreeg in de uitverkiezing tijdens het jaarlijkse FIFA-gala The Best de meeste stemmen.

Onder leiding van Wiegman plaatste Oranje zich dit jaar zonder puntenverlies voor het EK van 2022 in Engeland.

Wiegman werd in 2017 ook al uitgeroepen tot beste coach van een vrouwenploeg. Met Oranje won ze destijds de Europese titel.

Wiegman richt zich komend jaar met haar selectie op de Olympische Spelen van Tokio. Ze neemt daarna afscheid van Oranje en wordt bondscoach van de Engelse voetbalsters.

De bondscoach van de ‘Leeuwinnen’ had concurrentie van de Engelse Emma Hayes, de trainster van Chelsea, en Jean-Luc Vasseur die de vrouwenploeg van Olympique Lyon onder zijn hoede heeft. De 51-jarige Fransman werd in oktober door de Europese federatie UEFA uitgeroepen tot vrouwencoach van het jaar.

Bij de mannen werd Jürgen Klopp (Liverpool) tot trainer van het jaar verkozen. Hij kreeg verrassend de voorkeur boven de Duitser Hansi Flick, die met Bayern München in het afgelopen seizoen vijf hoofdprijzen pakte.

De onderscheiding voor de beste doelman ging naar de Duitser Manuel Neuer (Bayern München). De Franse international Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon) werd gekozen tot beste keepster van het jaar. Ze volgde Sari van Veenendaal op, die vorig jaar deze eer te beurt viel.

De Puskás Award, voor het mooiste doelpunt van het jaar, ging naar Son Heung-min, die een jaar geleden na een lange en schitterende solo namens de Spurs tot scoren kwam tegen Burnley (5-0).