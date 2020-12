Wielerprijzen voor Van der Poel en Van der Breggen

Mathieu van der Poel en Anna van der Breggen zijn uitgeroepen tot Wielrenner en Wielrenster van het Jaar. Dat gebeurde vanwege de coronamaatregelen zonder publiek in het Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch. Normaal is de uitreiking tijdens het Wielergala, nu gebeurde dat in een uitzending van Eurosport. Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado ontving de beloftentrofee.

Voor Van der Poel is het de tweede keer op rij dat hij de Gerrit Schulte Trofee wint. De 25-jarige renner van Alpecin-Fenix won op de weg onder meer de Ronde van Vlaanderen en de BinckBank Tour. Ook werd hij voor de tweede keer Nederlands kampioen. In het veldrijden veroverde hij voor de derde keer de wereldtitel.

Van der Breggen won bij de WK in het Italiaanse Imola zowel de tijdrit als de wegwedstrijd. Mede daardoor kreeg de 30-jarige renster van Boels-Dolmans, volgend jaar SD Worx, de Keetie van Oosten-Hage Trofee. Het is de vierde keer dat ze de verkiezing wint. Alvarado kreeg de Gerrie Knetemann Trofee, met name dankzij het winnen van de wereldtitel in het veldrijden.