Bos voor de vierde keer op rij op podium in wereldbeker skeleton

Kimberley Bos heeft voor de vierde keer op rij het podium gehaald in een wereldbekerwedstrijd skeleton. Ze eindigde op de baan van het Oostenrijkse Igls (bij Innsbruck) als tweede. Ze was na twee heats 0,21 seconde langzamer dan de Oostenrijkse winnares Janine Flock, die voor de derde keer won deze winter.

Bos had in beide heats een goede start op de buikslee en zette die om in vloeiende afdalingen. Ze stond na de eerste run nog derde, maar wist in de tweede een plek op te schuiven. Ze passeerde de Italiaanse Valentina Margaglio, die een tegenvallende tweede run maakte.

De Duitse Jacqueline Lölling had een sterke tweede run en kwam gevaarlijk dichtbij de Nederlandse, die precies één honderdste overhield. De 27-jarige Edese beleeft haar beste seizoen tot dusver in de wereldbeker met nu drie tweede plaatsen en één derde plaats. Bos bezet ook de tweede plaats in de wereldbekerstand.