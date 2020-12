Contractverlenging Hamilton bij Mercedes is bijna rond

De contractverlenging tussen Mercedes en Formule 1-coureur Lewis Hamilton is nagenoeg rond. Mercedes plaatste op Twitter het bericht met de hashtags announce en soon, wat snel aankondigen betekent. Daarna was een hand met een pen te zien en de quote van Hamilton: “Ik ben van plan hier volgend jaar te zijn. Ik wil hier volgend jaar zijn.”

De 35-jarige Hamilton wordt vrijdag als wereldkampioen gehuldigd tijdens een evenement georganiseerd door de internationale autosportfederatie FIA. Het huidige contract van de zevenvoudig kampioen bij Mercedes loopt aan het einde van het jaar af, maar er zijn dus geen twijfels over een contractverlenging.

Met zeven wereldtitels deelt Hamilton nu het record met Michael Schumacher. Hij kan de Duitser komend jaar ook op dat gebied gaan overtreffen.