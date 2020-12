Handbalster Abbingh: het vuur ontbrak in de ploeg

De Nederlandse handbalsters hadden wel wat agressiever mogen spelen tegen Rusland. Dat vond topschutter Lois Abbingh. “We misten het vuur in de ploeg”, zei ze op Ziggo Sport na afloop van het duel om de vijfde plaats op het EK in Denemarken. Nederland, regerend wereldkampioen, verloor met 33-27 van Rusland, regerend olympisch kampioen. “Vanaf minuut 1 was al duidelijk dat het er niet in zat.”

Over haar eigen optreden in de laatste wedstrijd die Oranje speelde op dit EK was ze wel tevreden. Ze scoorde tien keer. “Ik mag niet klagen. Het is voor mijn persoonlijk wel fijn om het toernooi zo af te sluiten. Maar voor de ploeg was het natuurlijk een teleurstellend toernooi”, aldus Abbingh, die een jaar geleden het winnende doelpunt maakte in de finale van het WK in Japan tegen Spanje.

Ze was toen topscorer van het toernooi met 71 treffers. Dit EK kwam ze tot een totaal van 35, de helft minder. “Ik werd dit toernooi minder vaak in stelling gebracht. Noodgedwongen moest ik meer de opbouw verzorgen en daardoor kon ik wat minder vaak zelf schieten en kwam mijn kwaliteit wat minder uit de verf.”

Abbingh vond het verlies tegen Rusland geen schande. “Het is een hele goede ploeg. We misten dit toernooi vaak in het begin van de wedstrijden de scherpte en dat is ons opgebroken. Vorig jaar op het WK hadden we ook onze ‘downs’, maar toen stonden we er steeds wel op de beslissende momenten. Dat hadden we nu niet en dan word je op dit niveau, waar de verschillen tussen de toplanden klein zijn, keihard afgerekend.”

Er is veel werk aan de winkel richting deze zomer, besloot Abbingh. De handbalsters doen mee aan de Olympische Spelen. Normaal gesproken is dan Estavana Polman er weer bij. De aanjager van de ploeg, die vorig jaar werd uitgeroepen tot beste speelster van het WK, is alweer hard aan het trainen na een knieblessure. “We misten haar heel erg.”