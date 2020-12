Hoofdklasse hockey begint eind januari weer

De hoofdklasse in het hockey in Nederland begint weer op zondag 31 januari. Dat heeft de hockeybond KNHB bepaald.

De hockeyteams in de hoogste klasse spelen zes weekenden achter elkaar om de wedstrijden in te halen die vanwege het coronavirus niet door konden gaan. Halverwege maart is de opgelopen schade ingehaald en kan het schema verder worden afgewerkt zoals voorzien.

De sportbonden kregen anderhalve week geleden van de overheid te horen dat de topsportcompetities ondanks het coronavirus op korte termijn weer konden worden hervat.

De teams krijgen bij het hockey na een lange rustperiode eerst de tijd om een maand te trainen.