NAC Breda rekent af met FC Volendam: 3-0

NAC Breda heeft in de Keuken Kampioen Divisie met duidelijke cijfers gewonnen van FC Volendam. De thuisploeg van coach Maurice Steijn maakte er in het Rat Verlegh Stadion 3-0 van. NAC steeg naar de vierde plaats met 32 punten, 2 meer dan nummer zes Volendam.

De treffers in Breda vielen in de tweede helft. Mounir El Allouchi schoot raak uit een vrije trap. De bal zwaaide af via Alex Plat, waardoor keeper Joey Roggeveen kansloos was. Invaller Sydney van Hooijdonk maakte de tweede en derde goal voor NAC. Zijn tweede treffer kwam uit een strafschop.

Volendam had nog wat terug kunnen doen uit een penalty, maar Boy Deul schoot de bal op de lat en zijn kopbal in de rebound werd door Colin Rösler via de lat weggewerkt. Vervolgens kon doelman Roy Kortsmit de bal oprapen. Hij debuteerde onder de lat bij NAC, omdat eerste keus Nick Olij geblesseerd is.

FC Eindhoven kwam uit bij FC Den Bosch niet verder dan 1-1. De ploeg van coach Ernie Brandts staat nu zevende met 26 punten. Ringo Meerveld opende de score voor Den Bosch na een kwartier, de gelijkmaker van Hugo Botermans viel na vijf kwartier.

MVV Maastricht boekte tegen FC Dordrecht de derde zege van het seizoen. De Limburgers wonnen met 3-1 en droegen de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie over aan Dordrecht, dat net als FC Den Bosch 11 punten heeft. Voor MVV, dat op voorsprong kwam door een eigen doelpunt van Bradley Vliet, scoorden Oussama Zamouri en Jelle Duin. Jari Schuurman was trefzeker voor Dordrecht.

Jong AZ bleef thuis op 2-2 steken tegen Helmond Sport. Thijs Oosting zette de thuisploeg twee keer op voorsprong. Gaétan Bosiers en Arno van Keilegom brachten Helmond Sport op gelijke hoogte.