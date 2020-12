Titelverdediger Frankrijk treft Noorwegen in finale EK handbal

Frankrijk en Noorwegen spelen zondag de finale van het EK handbal voor vrouwen in Denemarken. De Franse ploeg is titelverdediger, Noorwegen gaat op voor zijn achtste Europese titel.

Frankrijk rekende in de halve finale overtuigend af met Kroatië, dat in de groepsfase Nederland nog versloeg. De regerend Europees kampioen won met 30-19. Het gat was al geslagen in de eerste helft, waarin Kroatië slechts vijf keer scoorde. Vier speelsters aan Franse zijde scoorden ieder vier keer.

Noorwegen won in de andere halve finale met 27-24 de Scandinavische clash met Denemarken. Beide landen zouden aanvankelijk gezamenlijk het EK organiseren, maar Noorwegen trok zich vanwege de toenemende besmettingen met het coronavirus te elfder ure terug. Denemarken nam vervolgens de hele organisatie over.

Het gastland leidde bij rust met 13-10, maar Noorwegen trok vroeg in de tweede helft de stand gelijk en nam in de laatste tien minuten afstand. Nora Mørk scoorde zes keer voor de winnende ploeg, die eerder in het toernooi ook al veel te sterk was voor Nederland.