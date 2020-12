Verstappen krijgt Pérez als teamgenoot bij Red Bull

Max Verstappen krijgt Sergio Pérez als teamgenoot bij het Formule 1-team van Red Bull. De 30-jarige Mexicaan vervangt Alexander Albon, die afgelopen seizoen te weinig indruk maakte op de teamleiding om te mogen blijven. Pérez moest vertrekken bij Racing Point en het leek erop dat hij daardoor zou verdwijnen uit de Formule 1, maar hij heeft nu bij Red Bull alsnog een stoeltje gekregen voor 2021.

De Mexicaan rijdt sinds 2011 in de koningsklasse. Pérez boekte begin deze maand in de chaotisch verlopen GP van Sakhir zijn eerste overwinning. Hij eindigde met 125 punten als vierde in de WK-stand, achter de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en Verstappen, die dit jaar twee races won en met 214 punten derde werd. Pérez moest dit jaar twee races overslaan omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

Red Bull hoopt met Verstappen en Pérez als rijdersduo meer tegenstand te kunnen bieden aan Mercedes, dat al jaren domineert. Verstappen was meestal de enige coureur die de strijd aan kon gaan met Hamilton en Bottas. De Nederlandse kopman van Red Bull behaalde dit jaar meer dan het dubbele aantal punten vergeleken met Albon, die met 105 punten zevende werd in de WK-stand.