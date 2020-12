Wielrenner Van Aert sportman van het jaar in België

Wout van Aert is op het Sportgala in Schelle voor de eerste keer in zijn carrière uitgeroepen tot Sportman van het Jaar in België.

In de verkiezing van Sportspress kreeg de 26-jarige wielrenner de voorkeur boven Rode Duivel en Internazionale-spits Romelu Lukaku. Wielrenner Remco Evenepoel, de winnaar van vorig jaar, eindigde op de derde plaats.

Van Aert, die in het afgelopen sportjaar onder meer Milaan-Sanremo, Strade Bianche en twee etappes in de Tour de France won, werd eerder al beloond met de Nationale Trofee voor Sportverdienste, de Kristallen Fiets, de Flandrien en de Vlaamse Reus.

Basketbalspeelster Emma Meesseman werd uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Het is voor het eerst dat een basketbalspeelster de prestigieuze prijs in België wint. Meesseman, speelster van de Russische topclub Ekaterinburg, leidde de Belgische nationale basketploeg naar de Olympische Spelen in Tokio.