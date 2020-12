Zwitserse skiester Suter wint eerste afdaling van seizoen

Skiester Corinne Suter heeft de eerste afdaling van dit seizoen in de wereldbeker gewonnen. De Zwitserse was in Val d’Isère net iets sneller dan de Italiaanse Sofia Goggia (0,11). De Amerikaanse Breezy Johnson werd derde op 0,20.

De afdaling werd ontsierd door valpartijen. Ook bekende skiesters als Federica Brignone en Nicole Schmidhofer gingen onderuit.

Aleksander Aamodt Kilde was de snelste in de Super G in Val Gardena. De Noor klopte Mauro Caviezel, de Zwitser die vorige week de eerste Super G van het seizoen won. Kilde was 0,12 sneller dan Caviezel.