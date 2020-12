Baas Australian Open belooft ‘historische’ editie

Toernooibaas Craig Tiley heeft ondanks de omstandigheden hoge verwachtingen van de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van komend jaar begint op 8 februari, drie weken later dan gepland, en zal de deelnemers “een van hun beste ervaringen bieden” in het komende tennisjaar. “Het wordt een historische Australian Open op zo veel terreinen”, zei Tiley bij de presentatie van zijn plannen.

Het uitstel met drie weken was al gemeld door mannentennisbond ATP, zoals ook de locaties voor de kwalificatietoernooien (Doha en Dubai van 10-13 januari) al waren bekendgemaakt. Voor de deelnemers ligt er straks in Melbourne een totaal aan prijzengeld van zo’n 45 miljoen euro klaar. Er wordt zoals gebruikelijk zowel om de enkel- als dubbeltitels gestreden, ook door de rolstoeltennissers. Voor deelnemers is er wel een quarantaineperiode. Er is maanden over het doorgaan van het toernooi onderhandeld tussen de tennisbond Tennis Australia en de lokale autoriteiten. Met name Melbourne werd eerder dit jaar zwaar getroffen door het coronavirus.

“Voor de eerste keer in meer dan honderd jaar begint de Australian Open in februari en we kijken ernaar uit”, zei Tiley, die de deelnemers vanaf 15 januari wil begroeten. Dan wacht hen eerst een quarantaine van twee weken in een strikt georganiseerde bubbel. Er zijn spelers die komen uit landen waar de pandemie nog volop gaande is. Er worden hotels aangewezen en volgens media kan er tot vijf uur per dag worden getraind op Melbourne Park.

Melbourne kende tot oktober een maandenlange strenge lockdown. Hoewel het virus onder controle leek was er de afgelopen dagen toch een uitbraak ten noorden van Sydney.