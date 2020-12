Badmintonbond: geen herstart eredivisie tijdens lockdown

De eredivisie badminton gaat, hoewel topcompetities in tal van sporten mogen worden hervat, in ieder geval tijdens de huidige strenge lockdown niet verder. Badminton Nederland zegt dat er “te veel haken en ogen zitten” aan een herstart voor 19 januari. Zo vindt de bond dat de hervatting van de competitie in tegenspraak is met de oproep van het kabinet aan de maatschappij het aantal reisbewegingen te beperken om zo het coronavirus terug te dringen.

“Met het herstarten van de eredivisie belasten we niet alleen de spelers maar ook wedstrijdfunctionarissen en vrijwilligers met reisbewegingen, testen en gezondheidsrisico’s”, meldt Badminton Nederland in een persbericht. “We hebben dan ook besloten om gezamenlijk onze verantwoordelijkheid hierin te nemen en de eredivisie tijdens de strenge lockdown niet op te starten.”

Het besluit is genomen in samenspraak met de clubs die in de eredivisie uitkomen.