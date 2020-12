Noorse skiër Kilde wint afdaling Val Gardena

De Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde heeft zaterdag zijn tweede wereldbekerzege in twee dagen geboekt. Nadat hij vrijdag in Val Gardena al de beste was geweest op de super-G, volgde een dag later de winst in de eerste afdaling van het seizoen. De Noor was een fractie sneller dan de Amerikaan Ryan Cochran-Siegle. De Zwitser Beat Feuz, voormalig wereldkampioen en drievoudig winnaar van de wereldbeker in de snelheidsdiscipline, werd derde.

Voor Kilde was het zijn zesde wereldbekerzege ooit. Die bracht hem aan de leiding in het overall-wereldbekerklassement waarin hij de Zwitser Marco Odermatt en de Fransman Alexis Pinturault achter zich houdt. Beiden kwamen niet in actie in Val Gardena.

Olympisch kampioen Sofia Goggia won in Val d’Isère de tweede afdaling van het seizoen bij de vrouwen. De Italiaanse hield de Zwitserse Corinne Suter, vrijdag de beste bij de seizoensopener, achter zich. In tegenstelling tot vrijdag waren er geen zware crashes. De Oostenrijkse Nicole Schmidhofer was het voornaamste slachtoffer. Ze ligt er met een gescheurde kruisband de rest van het seizoen uit.