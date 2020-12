Sels in finale NK tennis tegen favoriet Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp en Jelle Sels hebben de finale bereikt van het NK tennis in Amstelveen. De als tweede geplaatste Van de Zandschulp rekende in de halve finales in twee sets af met Jesper de Jong (6-4 6-1), Sels was in drie sets te sterk voor de als derde geplaatste routinier Igor Sijsling (6-4 1-6 6-3). Sels was eerder in het toernooi verantwoordelijk voor de uitschakeling van de als eerste geplaatste Tallon Griekspoor.

In het vrouwentoernooi gaat de finale tussen de twee favorieten voor de titel. De als eerste geplaatste Lesley Pattinama-Kerkhove won in de halve finales van Eva Vedder met 6-2 6-3, Richèl Hogenkamp, de nummer twee op de plaatsingslijst, moest diep gaan om Stephanie Visser te verslaan in drie sets (6-4 4-6 7-5).

De finales zijn zondag. Het NK, gehouden op het Nationaal Tennis Centrum, werd op het laatste moment aan de kalender toegevoegd om de beste spelers in aanloop naar het nieuwe seizoen nog ritme op te laten doen.