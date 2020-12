Van de Zandschulp wil met nationale titel via Doha naar Melbourne

Zonder publiek, zonder ballenjongens en zonder lijnrechters bereidt Botic van de Zandschulp zich op de NK in Amstelveen voor op het nieuwe tennisseizoen. Een seizoen dat niet zoals te doen gebruikelijk aanvangt in Australië, maar in Qatar. Het kwalificatietoernooi van de Australian Open vindt in januari eenmalig plaats in Doha.

“Ik ervaar het als gunstig dat wij naar Doha moeten. Het is niet zo’n lange reis en we hoeven niet in quarantaine”, aldus de 25-jarige Van de Zandschulp. “En als je je weet te plaatsen voor het hoofdtoernooi, dan vlieg je natuurlijk met álle plezier door naar Melbourne om aan de quarantaineplicht te voldoen.”

Volgens Van de Zandschulp mag je tijdens de quarantaine in Melbourne vijf uur per dag de kamer af om te kunnen trainen. “Ik ben er al heel tevreden mee dat het toch doorgaat en dat we een mooi schema hebben voor begin volgend jaar. Al weten we nog steeds niet alle omstandigheden.”

Begin dit jaar deed Van de Zandschulp, die eerder deze week werd verkozen tot tennisser van het jaar, op de Australian Open voor het eerst mee aan een grandslamtoernooi. Vanwege het coronavirus maakte hij in 2020 verder alleen zijn opwachting op Roland Garros. Dankzij goede prestaties op challengers staat hij nu op de rand van de top 150: 156e. Van de landgenoten staat alleen Tallon Griekspoor, 153e, hoger.

“De beste Nederlander worden is voor mij geen doel. Ik ben liever de vijfde Nederlander in de top 100 dan dat ik op plek 140 de beste ben. Het is beter voor iedereen als er in een land een goede groep is, dan dat we buiten de top honderd stuivertje wisselen.”

Van de Zandschulp had al de beste Nederlander kunnen zijn, ware het niet dat hij aan het eind van het seizoen in Hamburg uit het toernooi werd gehaald vanwege een positieve coronatest. “Het was een vals-positieve test en ik wilde dat gelijk aantonen. Het is heel lullig en daar ben ik een paar dagen ziek van geweest. De bond en het toernooi wezen ook maar een beetje naar elkaar. Gewoon pure pech.”

Zondag hoopt Van de Zandschulp voor de tweede keer de Nederlandse indoortitel te veroveren. In 2016 baarde hij opzien door in de finale Robin Haase te verslaan. Dat gebeurde vier jaar geleden voor volle tribunes. Dit weekend krijgt hij geen applaus en moet hij het ook zélf aangeven als de bal uit is, de umpire zit er slechts om in te kunnen grijpen.

“Dit soort omstandigheden voelen als heel lang geleden, bijna weer alsof ik een jeugdtoernooi speel”, aldus Van de Zandschulp. “Maar we spelen toch weer wat potjes en hebben andere druk dan in trainingspotjes. En ik ben blij dat we nog kunnen spelen, want na de lockdown hield ik er geen rekening meer mee.”