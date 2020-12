Van Gerwen via taaie Schot Murray naar derde ronde bij WK darts

Michael van Gerwen heeft bij het WK darts in Londen met enige moeite de derde ronde bereikt. De nummer 1 van de wereld versloeg de taaie Schot Ryan Murray in de tweede ronde met 3-1. De Brit is de nummer 90 op de wereldranglijst. De drievoudige wereldkampioen hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen.

Van Gerwen won in Alexandra Palace de eerste set royaal met 3-0, maar moest de tweede set met 3-2 verrassend aan de Schot laten. Daarna pakte de 31-jarige Brabander toch weer resoluut de derde set (3-1). In de vierde set liet hij eerst drie matchdarts liggen, maar Murray kon daar niet van profiteren. Daarna voorkwam de Nederlandse titelkandidaat alsnog een vijfde en beslissende set.

Van Gerwen sloot zijn eerste WK-partij af met het fraaie gemiddelde van 108.98. Murray eindigde op 95.14.

Van Gerwen gooit in de volgende ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Engelsman Ricky Evans en de Noord-Ier Mickey Mansell.

Van Gerwen kende in 2020 niet zo’n sterk seizoen als in de voorgaande jaren en presteerde wisselvallig. Hij raakte wel weer op tijd in vorm. Eind november won hij het Players Championship Finals voor de zesde keer.

‘Mighty Mike’ won de wereldtitel eerder in 2014, 2017 en 2019. Op het vorige WK verloor hij de finale van de Schot Peter Wright.