Waterpoloërs beginnen op 23 januari met bekertoernooi

De topteams van het waterpolo hervatten het seizoen op 23 januari met het bekertoernooi. Dat is besloten na overleg tussen zwembond KNZB, NOC*NSF en alle eredivisieverenigingen. De competitie in de eredivisie bij de vrouwen begint op 13 februari, de mannen starten twee weken later. Topcompetities in tal van sporten zijn sinds 17 december weer mogelijk ondanks de lockdown.

Eerder in de week werd februari nog genoemd als startdatum na de coronapauze. “Het is de laatste dagen heel snel gegaan”, zegt Edwin Hoogerwerf, projectleider waterpolo- en breedtesport van de KNZB, op waterpolo.nl. “De verenigingen worden op 4 januari voorzien van antigeentesten, die erkend zijn door NOC*NSF en de internationale zwembond FINA. Vanaf dat moment kan er begonnen worden met het testen van de selecties en in groepsverband worden getraind.”

Een ander punt was de openstelling van de zwembaden. Hoogerwerf: “De veiligheidsregio’s en sportgemeentes hebben een brief van NOC*NSF ontvangen, waarin bekrachtigd wordt dat de zwembaden van eredivisieverenigingen open mogen voor de ploegen. Alle zwembaden werken mee, indien er wordt voldaan aan strenge voorwaarden. Afgaande op de manier waarop de nationale selecties de afgelopen maanden hebben getraind, zijn we ervan overtuigd dat veilig sporten mogelijk is.”