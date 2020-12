Wereldrecordhouder Mayer dwingt deelname olympische tienkamp af

Kevin Mayer, de Franse wereldrecordhouder op de tienkamp, heeft op het eiland La Réunion deelname aan de Olympische Spelen in Tokio afgedwongen. Hij kwam tot 8552 punten, ruimschoots meer dan de limietscore van 8350 punten.

De 28-jarige Mayer had sinds zijn wereldrecord van 9126 punten ruim twee jaar geleden in Talence geen tienkamp meer afgewerkt. Blessures speelden hem parten, onder meer tijdens het WK van Doha in 2019, waar hij de strijd voortijdig moest staken.

De tienkamp op het eiland in de Indische Oceaan ten oosten van Madagascar werd op initiatief van de atleet georganiseerd. Hij wilde zo snel mogelijk aan de limiet voldoen om zich rustig voor te kunnen bereiden op de olympische tienkamp in Tokio.