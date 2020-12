Brand heerst in wereldbeker veldrijden op Citadel van Namen

Lucinda Brand heeft haar topvorm in het veldrijden onderstreept met een machtige zege in de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Namen. Ze liet Denise Betsema in het begin van de zware cross even uitrazen, maar toen ze de Texelse eenmaal voorbij was soleerde ze naar haar tweede wereldbekerwinst van deze winter. Brand won eerder ook al in het Tsjechische Tabor. Ze boekte al haar achtste zege van dit seizoen.

De Amerikaanse Clara Honsinger mengde zich tussen de Nederlandse toprijdsters en eindigde als tweede op 29 seconden. Betsema reed naar de derde plaats. Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado werd op gepaste afstand vierde.

Brand was in haar element op het modderige parcours op de Citadel van Namen. Ze nam de glibberige en vaak steile blubberstroken vrijwel foutloos, terwijl de concurrenten achter haar meermaals onderuit gingen. De Rotterdamse won voor het derde jaar op rij de veldrit in Namen.