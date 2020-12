Ook BBC-prijs voor F1-wereldkampioen Hamilton

Formule 1-coureur Lewis Hamilton is voor de tweede keer in zijn carrière door de Britse omroep BBC uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van het jaar. De 35-jarige Engelsman won dit jaar voor de zevende keer de wereldtitel. Daarmee evenaarde de coureur van Mercedes het record van de Duitser Michael Schumacher. Met 95 overwinningen in een Grand Prix heeft Hamilton al wel het recordaantal zeges van Schumacher overgenomen.

Hamilton won eerder de prestigieuze BBC-prijs in 2014. Hij werd afgelopen vrijdag door autosportfederatie FIA ook al uitgeroepen tot autosportpersoonlijkheid van het jaar.

Hamilton, die waarschijnlijk komende week een nieuw contract ondertekent bij Mercedes, kreeg van het publiek de meeste stemmen. Aanvoerder Jordan Henderson van Liverpool eindigde als tweede en jockey Hollie Doyle eindigde als derde. “Ik had deze onderscheiding niet verwacht, omdat er zoveel andere geweldige kandidaten waren”, liet Hamilton weten via een videoverbinding. “Uiteindelijk zijn we allemaal winnaars.”

Aanvaller Marcus Rashford van Manchester United kreeg een speciale onderscheiding voor al zijn liefdadigheidswerk. Liverpool werd tot ploeg van het jaar uitgeroepen en trainer Jürgen Klopp kreeg de BBC-trofee voor coach van het jaar.