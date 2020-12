Van der Poel troeft Van Aert en Pidcock af in zware Citadelcross

Het moest wel uit zijn tenen komen, maar Mathieu van der Poel toonde toch weer zijn klasse als veldrijder in de wereldbekerwedstrijd op de Citadel van Namen. De wereldkampioen ploeterde rondenlang achter de Britse sensatie Tom Pidcock aan, maar wist er in de laatste ronde een ultieme demarrage uit te persen die hem naar de zege voerde in een spectaculair moddergevecht.

Het was ook de eerste cross van deze winter waarin Van der Poel het opnam tegen zijn Belgische aartsrivaal Wout van Aert. De kersverse sportman van Belgiƫ streed de hele cross praktisch aan de zijde van Van der Poel, maar ook hij moest de Nederlander in de laatste ronde laten gaan. Op de streep was het verschil 3 seconden.

Pidcock, die vorige week Van der Poel nog versloeg in de Superprestige van Gavere, moest moegestreden genoegen nemen met de derde plaats. De jonge Brit was absoluut de smaakmaker op het blubberige parcours met steile stukken en stroken kasseien. Hij zette zich tegen het einde van de eerste van negen ronden aan de kop van de wedstrijd en nam vervolgens brutaal afstand van Van der Poel en Van Aert.

De twee rivalen in het veld, die inmiddels ook uitblinken op de weg, kregen het gaatje naar Pidcock maar niet dicht en even leek het erop dat ze de overwinning aan de Britse kampioen moesten laten. Maar Van Aert vond na een uiterste krachtsinspanning bij het ingaan van de laatste ronde toch de aansluiting. Van der Poel twijfelde vervolgens geen moment, plaatste een versnelling en maakte zich los. Hij hield de kleine voorsprong vast tot aan de finish en ging zo diep, dat hij meer dan een minuut nodig had om bij te komen.