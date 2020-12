Van Gerwen via taaie Schot Murray naar derde ronde bij WK darts

Michael van Gerwen heeft bij het WK darts in Londen met enige moeite de derde ronde bereikt. De nummer 1 van de wereld versloeg de taaie Schot Ryan Murray in de tweede ronde met 3-1. De Brit is de nummer 90 op de wereldranglijst. De drievoudige wereldkampioen hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen.

Van Gerwen won in Alexandra Palace de eerste set royaal met 3-0, maar moest de tweede set met 3-2 verrassend aan de Schot laten. Daarna pakte de 31-jarige Brabander toch weer resoluut de derde set (3-1). In de vierde set liet hij eerst drie matchdarts liggen, maar Murray kon daar niet van profiteren. Daarna voorkwam de Nederlandse titelkandidaat alsnog een vijfde en beslissende set.

Van Gerwen sloot zijn eerste WK-partij af met het fraaie gemiddelde van 108.98. Murray eindigde op 95.14. “Mijn scorend vermogen was heel goed”, merkte Van Gerwen voldaan op bij RTL7. “Ik heb hem op de slachtbank gelegd. Maar hij stond wel heel goed te spelen en dat voor een debutant. Ik moest meteen een topprestatie leveren en ik ben blij dat ik daartoe in staat was. Dit geeft nog wat meer zelfvertrouwen, maar er is nog niks om blij mee te zijn. Om het toernooi te winnen, moet ik nog veel werk verrichten.”

Van Gerwen vliegt zondag naar huis en keert, als alles volgens plan verloopt, op tweede kerstdag terug naar Londen voor zijn volgende WK-partij tegen de winnaar van het duel tussen de Engelsman Ricky Evans en de Noord-Ier Mickey Mansell. “Er zijn hier in Londen weer aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus, maar gelukkig kan ik wel tussentijds naar huis. We hebben daarvoor vrijstelling gekregen. Laten we hopen dat het allemaal goed blijft gaan.”

Van Gerwen kende in 2020 niet zo’n sterk seizoen als in de voorgaande jaren en presteerde wisselvallig. Hij raakte wel weer op tijd in vorm. Eind november won hij het Players Championship Finals voor de zesde keer.

‘Mighty Mike’ won de wereldtitel eerder in 2014, 2017 en 2019. Op het vorige WK verloor hij de finale van de Schot Peter Wright.