Amerikaanse ijshockeycompetitie start op 13 januari

Het seizoen in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL begint op 13 januari. Dat hebben de bazen van de NHL bevestigd nadat ze vrijdag een akkoord hadden bereikt met de in de NHLPA vertegenwoordigde ijshockeyers. Er zijn tot 8 mei 56 speeldagen waarna de play-offs plaatsvinden tot medio juli. In de play-offs, waarin volgens het best-of-seven-format wordt gespeeld, treden zestien teams aan.

Canada heeft de grenzen met de Verenigde Staten gesloten vanwege de coronacrisis, met uitzondering van enkele essentiĆ«le diensten. Daarom is een divisie – de North Division – gecreĆ«erd met de zeven Canadese ploegen, die in het reguliere seizoen dus enkel tegen elkaar spelen. Ook in de VS vinden alleen wedstrijden plaats tussen teams van dezelfde geografische divisie. De Amerikaanse ploegen zijn ondergebracht in een East Division, een Central Division en een West Division, die elk uit acht ploegen bestaan.

Tampa Bay veroverde eind september de Stanley Cup, de trofee voor de NHL-kampioen.