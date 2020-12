Badmintonners hervatten olympische kwalificatie in maart

Met toernooien in Basel en het Duitse Mülheim hervatten de badmintonners in maart het vroeg in dit jaar vanwege de coronapandemie afgebroken olympische kwalificatietraject. Voor Mark Caljouw en het gemengddubbel Selena Piek/Robin Tabeling kan er in de resterende zeven toernooien weinig meer misgaan. Piek en Cheryl Seinen moeten in het vrouwendubbel nog wel vol aan de bak om deelname aan de Spelen in Tokio veilig te stellen.

“Mark hoeft in feite alleen nog vormbehoud te tonen, hij staat er goed voor”, zegt bondscoach Ruud Bosch. “Hij staat zeventiende op de olympische ranking waarvan de eerste twintig naar Tokio mogen afreizen. Het gat met nummer 21 is bovendien groot. Het is eigenlijk alleen een theoretische kans dat hij niet naar de Spelen mag.” Voor Piek en Tabeling geldt hetzelfde, zij staan elfde. “Er moeten hele rare dingen gebeuren wil dat nog misgaan.”

In het vrouwendubbel zit de concurrentie er wel dicht bovenop, zegt Bosch. “We zien met name de Taiwanezen die kort achter hen staan sterk opkomen. Dat kan spannend worden.” De vraag blijft of alle badmintonners de kans krijgen aan de kwalificatietoernooien deel te nemen. Onder meer reisbeperkingen vanwege oplopende coronacijfers zouden dat kunnen verhinderen. “Wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen om een toernooi te laten meetellen voor kwalificatie”, verwoordt Bosch het standpunt van zijn bond.

Hij zag tijdens de coronapauze Jelle Maas afhaken, wat meteen ook het einde betekende van het kansrijke duo Maas/Tabeling. Bosch: “Jammer, ze stonden er goed voor.” Maas verloor door de onzekerheid rond de gevolgen van het coronavirus de motivatie.

Caljouw, Piek en Tabeling gaan in januari naar Bangkok voor twee toernooien uit de World Tour. Bosch: “Daar zijn geen punten te verdienen voor olympische kwalificatie, maar ze willen zich graag weer eens meten met de wereldtop.”

Half mei, na zes toernooien en het EK en het Aziatisch kampioenschap, wordt de kwalificatie afgesloten. In Rio 2016 was Nederland in het badminton met twee koppels actief. Piek en Eefje Muskens reikten tot de kwartfinales. Met Jacco Arends strandde Piek in de groepsfase.