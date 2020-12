Eerste serieuze test basketbalvedette Durant bij Brooklyn Nets

Basketballer Kevin Durant maakt dinsdag zijn debuut bij Brooklyn Nets in een reguliere competitiewedstrijd in de Amerikaanse NBA. De topspeler stond het hele vorige seizoen aan de kant nadat hij zijn achillespees afscheurde in wedstrijd vijf van de NBA-finale in juni 2019. Durant was toen nog speler van Golden State Warriors.

Die ploeg, waarmee Durant in 2017 en 2018 de NBA-titel veroverde, is dinsdag de tegenstander van Brooklyn Nets in de openingsronde van het nieuwe seizoen. “Ik heb het gevoel dat iedere wedstrijd belangrijk is voor mij. De wedstrijd tegen de Warriors is niet belangrijker, maar het is wel leuk om tegen een paar oude ploeggenoten te spelen”, aldus Durant.

Golden State Warriors speelde vorig seizoen een bijrol in de NBA, maar de ploeg miste het grootste deel van het seizoen topschutter Stephen Curry, die lang was uitgeschakeld met een gebroken linkerhand. Curry is inmiddels volledig hersteld en kan dinsdag weer zijn balkunsten vertonen.