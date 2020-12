Federer voor de achttiende keer meest geliefde tennisser

Roger Federer is voor het achttiende jaar op rij gekozen tot meest geliefde tennisser. De fans stemden wederom op de 39-jarige Zwitser in de jaarlijkse verkiezing van de ATP. In totaal heeft de populaire Federer, winnaar van twintig grandslams, nu 39 ATP Awards.

Ook Rafael Nadal viel weer in de prijzen. De Spanjaard kreeg van zijn collega-tennissers voor de vierde keer in zijn carrière de prijs voor de meest sportieve speler toegekend. De bijbehorende trofee, vernoemd naar Stefan Edberg, eert de tennisser die uitblinkt in sportiviteit, professionaliteit en integriteit, zowel op als buiten de tennisbaan.

Al eerder was bekend dat de Serviër Novak Djokovic voor de zesde keer als nummer 1 op de wereldranglijst het jaar afsluit. De Rus Andrej Roeblev kreeg de prijs voor de tennisser die zich in 2020 het sterkst verbeterde. Roeblev won dit jaar vijf toernooien en steeg van de 23e naar de 8e plaats op de wereldranglijst.