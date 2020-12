Hockeysters sluiten 2020 weer af als nummer 1

De Nederlandse hockeysters sluiten het jaar weer af als nummer 1 van de wereldranglijst. Vanwege het coronavirus werden er in 2020 geen grote toernooien gespeeld en ook amper interlands waarin punten zijn te verdienen voor de ranking. De vrouwen van bondscoach Alyson Annan, die onlangs haar contract verlengde tot en met het WK van 2022, kwamen wel een aantal keer in actie in de Pro League.

De hockeysters incasseerden begin dit jaar in en tegen Argentinië een zeldzame nederlaag. Oranje zette de andere wedstrijden in de Pro League wel allemaal in winst om. Het is de bedoeling dat de landencompetitie in maart weer verder gaat. Zowel de mannen als de vrouwen van Oranje spelen dan tegen Duitsland.

Op de wereldranglijst gaan de Nederlandse hockeysters aan kop, gevolgd door Argentinië en Duitsland. Bij de mannen staat Oranje op de derde plaats, achter de regerend Europees- en wereldkampioen België en Australië.