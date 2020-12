Organisatie WK darts: blijf in hotel met kerst

De deelnemers aan het WK darts in Londen wordt ten zeerste aangeraden tijdens de vrije kerstdagen in het spelershotel te blijven. Die oproep volgt nadat er delen van Engeland waaronder de hoofdstad strengere maatregelen in werking zijn getreden vanwege een nieuwe variant van het coronavirus.

De Professional Darts Corporation (PDC) deed de oproep aan de buitenlandse deelnemers, onder wie nog vijf Nederlanders. “Het lijkt erop dat de meesten ons advies volgen”, liet algemeen directeur van de PDC Matthew Porter weten. Als de darters toch beslissen om naar huis te gaan, dan doen ze dat volgens Porter “op eigen risico”.

Voor darters uit een groot aantal landen is het al niet meer mogelijk voor de kerst naar huis af te reizen nu er met name op het Europese vasteland reisbeperkingen zijn ingesteld. Michael van Gerwen was zondagochtend nog naar Nederland vertrokken, maar besloot nog diezelfde dag terug te keren naar Londen uit vrees dat dat later niet mogelijk is. Behalve de nummer 1 van de wereld zijn nog vier Nederlandse darters actief in Alexandra Palace. Het gaat om Jermaine Wattimena, Danny Noppert, Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode.