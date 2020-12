Oud-hockeybondscoach Bellaart (69) overleden

Voormalig hockeybondscoach Joost Bellaart is in de nacht van zondag op maandag overleden, meldt de hockeybond KNHB. Bellaart was lid van verdienste en wordt door de bond omschreven als “een hockeydier pur sang”. Hij werd 69 jaar.

Bellaart was als clubcoach met name succesvol met Klein Zwitserland. Met de mannen van de club uit Den Haag werd hij tussen 1976 en 1981 vijf keer op rij landskampioen. Van 2001 tot en met 2003 was hij de coach van de Oranje-mannen. Hij was ook actief als coach van onder meer de vrouwen van Amsterdam, het nationale team van Italiƫ en de mannen van Laren.

Na een korte periode als bondscoach van Jong Oranje (1981) keerde Bellaart in 1984 terug bij de KNHB waar hij assistent werd van mannenbondscoaches Wim van Heumen en later Hans Jorritsma. In 2001 volgde hij Maurits Hendriks op als bondscoach van de Oranje-mannen, waarmee hij op het WK in Kuala Lumpur als derde eindigde. In 2002 en 2003 won Nederland de Champions Trophy, maar in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2004 stapte Bellaart op. Hij voelde zich niet gesteund door een deel van de spelersgroep.

In 2013 besloot hij te stoppen met coachen, wel bleef Bellaart betrokken bij zijn sport, onder meer als verantwoordelijke voor de hospitality bij het WK in 2014 in Den Haag. “Medewerkers en bestuur van de KNHB herinneren zich Joost als een energieke, aimabele en bijzondere man die ontzettend veel voor de hockeysport heeft betekend”, meldt de bond.