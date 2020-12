Springruiters naar Nations Cup in aanloop naar Tokio

De springruiters van het Nederlands team beginnen volgend jaar mei in het Franse La Baule aan de Nations Cup. In die eerste wedstrijd uit de landencompetitie doet de ploeg van bondscoach Rob Ehrens meteen mee voor de punten. Ook de wedstrijden in het Zwitserse Sankt Gallen en het Zweedse Falsterbo, alsmede het CHIO in Rotterdam, zijn aangewezen om punten te behalen.

De landencompetitie is voor de Nederlandse springploeg belangrijk in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. “Dat is de belangrijkste pijl op de boog, maar we willen ook graag naar de Nations Cupfinale in Barcelona”, aldus Ehrens.

De mondiale paardensportbond FEI heeft onder voorbehoud van ontwikkelingen rond het coronavirus een kalender voor de Nations Cup vastgesteld. De competitie bestaat uit zeven wedstrijden, waarvan de deelnemende landen er vier aanwijzen waarin ze rijden voor de punten. De finale in Barcelona staat gepland voor eind september.

De landen voor de Nations Cup in 2021 in de eerste Europese divisie zijn dezelfde als in 2020. Het Nederlandse springteam neemt het op tegen titelverdediger Ierland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Noorwegen, Zweden en Zwitserland.

“We hebben een rotjaar gehad waarin we nauwelijks grote wedstrijden hebben gereden en niets te plannen was. De komende dagen ga ik me bezighouden met de planning voor het komende jaar”, zegt Ehrens. “Ik denk dat ik nu een bredere selectie met meer combinaties heb dan aan het begin van 2020.”

Ehrens laat drie wedstrijden in de Nations Cup, een aantal concoursen uit de Global Champions Tour en het NK in Mierlo meetellen als observatie voor de Spelen. “Mijn belangrijkste taak is om te zorgen dat er drie combinaties plus één reserve ‘fit-to-compete’ zijn en in de flow zitten voor Tokio. Onze sport is best complex. Het is niet zo dat bewezen combinaties meegaan naar de Olympische Spelen. Ik zal iedereen een kans geven en er kunnen nieuwe combinaties bijzitten die in de juiste flow raken”, aldus de bondscoach, die hoopt dat komend jaar Indoor Brabant kan doorgaan en ook het NK springen kan worden verreden.