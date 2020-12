Thuram mist voor straf vijf wedstrijden voor spugen

Aanvaller Marcus Thuram van Borussia Mönchengladbach is voor zes wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk, voor het in het gezicht spugen van Stefan Posch van Hoffenheim. De tuchtcommissie van de Duitse voetbalbond legde hem die zware straf op. De 23-jarige Fransman moet bovendien een boete betalen van 40.000 euro.

Thuram raakte zaterdag in het duel met Hoffenheim van de kook. Het begon met vloeken richting Posch, gevolgd door een fluim die de speler van Hoffenheim vol in het gezicht raakte. Thuram moest op aangeven van de VAR met rood het veld af.

Na afloop bood Borussia-trainer Marco Rose zijn excuses aan voor het wangedrag van Thuram, de zoon van Lilian Thuram die in 1998 de wereldtitel veroverde met Frankrijk. “Dit hoort niet thuis op een voetbalveld. Volgens mij heeft hij even een kortsluiting in zijn hoofd gehad. Dit ging veel te ver”, gaf Rose toe.

Thuram bood zelf ook omstandig zijn excuses aan en aanvaardde al een interne straf van zijn club, die een maandloon van de speler inhoudt en schenkt aan een maatschappelijk doel.