Van der Poel toch naar wereldbeker veldrijden Dendermonde

Mathieu van der Poel doet zondag toch mee aan de wereldbeker veldrijden in het Vlaamse Dendermonde. De wereldkampioen had de wedstrijd aanvankelijk niet op zijn programma staan, maar de plannen zijn gewijzigd.

“Omdat de startpositie op het WK in Oostende (eind januari) straks afhangt van de eindstand in de wereldbeker is het beter toch in Dendermonde van start te gaan”, lichtte bondscoach Gerben de Knegt toe.

Van der Poel won afgelopen zondag de veldrit uit de wereldbekercyclus in Namen. Hij troefde in een spectaculair moddergevecht op de Citadel de Brit Tom Pidcock en zijn Belgische aartsrivaal Wout van Aert af.

De Knegt heeft twaalf mannen en dertien vrouwen geselecteerd voor de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde. De beloften fietsen mee bij de elite, omdat zij nog geen eigen wedstrijden hebben.