Van Gerwen viert kerst noodgedwongen met WK darts in Londen

Michael van Gerwen is zondagavond veilig teruggekeerd in het spelershotel van het WK darts in Londen. De nummer 1 van de wereld wilde na zijn overwinning in de tweede ronde, zaterdagavond laat, tot aan tweede kerstdag bij zijn familie in Nederland zijn. Door de verscherpte maatregelen vanwege de opkomende nieuwe variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk moest de 31-jarige Brabander zijn plannen echter snel wijzigen.

“Ok√©, ik breng de kerst dus door in Londen”, liet Van Gerwen zondagavond via social media weten. “De nieuwe regelgeving maakte het simpel voor mij. Het is zwaar om mijn familie te verlaten, maar ze begrijpen het en ondersteunen mijn beslissing. Het WK is een heel belangrijk toernooi, voor de spelers, voor de organisatie, voor de tv-stations en voor de fans.”

De volgende partij van Van Gerwen bij het WK staat pas na Kerstmis op het programma. Daardoor dacht hij nog een weekje bij zijn gezin, met vrouw en twee kleine kinderen, te kunnen doorbrengen. Enkele uren nadat hij zondag thuis was gekomen, moest hij echter halsoverkop weer vertrekken om nog net in Londen te kunnen terugkeren. Door de extra reisbeperkingen naar en vanuit Engeland vreesde de drievoudige wereldkampioen even de rest van het WK te moeten missen.