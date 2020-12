Vos maakt geslaagde rentree met zege in veldrit Essen

Wielrenster Marianne Vos heeft een succesvolle rentree in het veld gemaakt. De 33-jarige Brabantse schreef net als vorig jaar de Ethias Cross in Essen op haar naam. De Franse Perrine Clauzel werd tweede, Vos’ landgenote Inge van der Heijden finishte als derde.

Vos startte vanaf de derde startrij en had een ronde nodig om zich bij de koplopers in de wedstrijd te voegen. In de derde van vijf ronden viel daar Yara Kastelijn weg, omdat haar ketting was vastgelopen. Vos nam daarop met de Hongaarse Kata Blanka Vas een kleine voorsprong. In de vierde ronde liet de zevenvoudig wereldkampioene veldrijden de Hongaarse achter en reed onbedreigd naar de zege.

Vos begon haar seizoen in het veld vorig jaar ook in Essen waar ze de cross, waar een aantal toppers ontbrak, meteen won. Ook dit jaar ontbraken toppers als Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Annemarie Worst en Denise Betsema.