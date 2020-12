Haas toch door in Formule 1 met in opspraak geraakte Mazepin

De Russische autocoureur Nikita Mazepin behoudt zijn zitje bij het Formule 1-team van Haas, ondanks zijn ongepaste gedrag van enkele weken geleden. Het Amerikaanse team heeft de zaak intern afgehandeld en besloten de 21-jarige coureur het voordeel van de twijfel te geven. Mazepin vormt in 2021 samen met de Duitser Mick Schumacher het rijderskoppel van Haas.

De Rus kwam onlangs in opspraak door een filmpje op Instagram, waarop te zien is hoe hij een vrouw op de achterbank van een auto betast. De teamleiding van Haas keurde het gedrag af, noemde het filmpje zelfs ‘weerzinwekkend’ en kondigde een intern onderzoek aan. Ook de internationale autosportfederatie FIA noemde het gedrag ongepast.

Mazepin bood zijn verontschuldigingen aan, maar ontbrak wel tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi. Haas bracht woensdag een verklaring uit waarin het de bezetting met Mazepin en Schumacher bevestigde. Het team deed verder geen inhoudelijke mededelingen over het onderzoek naar de Rus, die de zoon is van een miljardair en vermoedelijk het nodige geld meebrengt naar het team.