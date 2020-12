Kampioensringen helpen Lakers niet aan winst op Clippers in NBA

Titelverdediger Los Angeles Lakers is het nieuwe seizoen in het Amerikaanse profbasketbal NBA begonnen met een nederlaag tegen stadgenoot Los Angeles Clippers: 109-116.

De spelers van de Lakers kregen voor het duel in het lege Staples Center hun kampioensringen over de vingers geschoven, maar het juweel bracht nog niet het beste spel naar boven. De kampioen stond de hele wedstrijd achter tegen de Clippers, bij wie Paul George de topschutter was met 33 punten. Kawhi Leonard maakte 26 punten. Bij de Lakers was vedette LeBron James de topschutter met 22 punten. Anthony Davis noteerde 18 punten.

De Clippers stonden na het eerste kwart al met 39-19 voor en dwongen de Lakers tot een inhaalrace. De kampioen bracht aan het begin van het vierde kwart het verschil terug tot 6 punten (90-96), maar de Clippers antwoordden met een run van 13-4, waardoor de kloof weer groeide naar 15 punten.

Brooklyn Nets boekte in zijn openingsduel van de NBA een overtuigende zege op Golden State Warriors: 125-99. De Nets profiteerde voor het eerst van het sterkoppel Kevin Durant en Kyrie Irving. Durant, die zijn eerste seizoen bij de Nets volledig miste door een achillespeesblessure, scoorde 22 punten. Irving, die door een schouderblessure vorig seizoen ook langdurig aan de kant stond, kwam tot een score van 26 punten.

Bij de Warriors was Stephen Curry terug. De topschutter speelde door een gebroken hand maar mondjesmaat vorig seizoen en was tegen de Nets nog niet de oude. Hij noteerde 20 punten. Van de tien afstandsworpen voor 3 punten miste hij er acht.